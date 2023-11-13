تجربة جديدة.. دواء يحارب السمنة يخفض خطر الوفاة بنسبة 18%

محمد اسماعيل - القاهرة - في تجربة أجرتها شركة "نوفو نورديسك"، قلص دواء فقدان الوزن Wegovy ااذي تنتجه خطر الوفاة بنسبة 18%.

وتأمل الشركة الدنماركية الصيدلانية أن تقنع المزيد من الأنظمة الصحية وشركات التأمين بدفع تكاليف العلاج، وفقا لتقرير "فاينانشيال تايمز".

وقال النائب التنفيذي للتطوير في الشركة مارتن هولست لانج، إن البيانات الجديدة أظهرت بشكل أكثر تفصيلاً كيف أن الدواء "قوي بشكل لا يصدق" في مواجهة مخاطر الأمراض القلبية والوعائية.

وأشار لانج إلى الاهتمام بتأثير الدواء على معدلات الوفاة والحالات المكلفة، مؤكداً التأثير "الكبير جدا" الذي كان لديه في تقليل مخاطر الإصابة بأزمات القلب بنسبة 28%.

في أغسطس، أثارت البيانات الأولية من التجربة الاختيارية ارتفاع أسهم الشركة بـ16%، حيث أصبح المستثمرون متحمسين لأن النتائج قد تستقطب أي نظم صحية وشركات تأمين تتردد في تغطية فئة الأدوية الجديدة لفقدان الوزن.

يذكر أن سعر Wegovy يبلغ أكثر من 1300 دولار شهريا.

وتم الإعلان عن البيانات الكاملة في مؤتمر للجمعية الأمريكية للقلب، ونشرت في مجلة الطب الإنجليزية الجديدة.