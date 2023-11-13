مغ اقتراب الشتاء.. درجة الحرارة الأنسب لتفادي رطوبة المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأسر من تكاثف بخار الماء على النوافذ والأبواب، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وذكر نيكولاس دونيثورن، مدير الخدمات الفنية في المملكة المتحدة لدى شركة "بيتر كوكس"، أن التكثيف يحدث عندما يتلامس الهواء الرطب مع سطح أكثر برودة مثل الجدار أو النافذة أو المرآة ويتكثف عليه، ويمكن أن يزداد الأمر سوءا بسبب كمية الرطوبة الموجودة في الهواء، بالإضافة إلى انخفاض درجة الحرارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضح الخبير أن درجة الحرارة "الأفضل" للمنازل هي حوالي 18 إلى 20 درجة لمنع التكثيف وتشكل العفن، يمكن التخلص من التكثيف، عادة عن طريق تحسين دوران الهواء والتأكد من أن الغرف جيدة التهوية.

وأضاف: "التهوية الكافية هي المفتاح للمساعدة في تقليل الرطوبة الزائدة في منزلك، في المناطق المعرضة للرطوبة مثل الحمامات والمطابخ، تأكد من إغلاق الباب عند الاستحمام أو الطهي، استخدم مراوح الشفط في مكانها المناسب، وافتح النوافذ، واستفد من فتحات التهوية في النوافذ لتعزيز دوران الهواء، وهذا يساعد على طرد الهواء الرطب ومنع التكثيف من التشكل على الأسطح".

ونصح الأسر بتجنب تجفيف الملابس في الداخل (ما لم يكن ذلك في غرفة مغلقة ذات تهوية إضافية)، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرطوبة في أماكن المعيشة.