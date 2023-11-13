شُوهدت في 75% من المرضى.. علامة تكشف الإصابة بسرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو أحد أكثر أنواع السرطانات فتكًا، وعادة ما يُشَخص المرض في مراحله المتأخرة، مما يجعله من الصعب علاجه.

وهناك عديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، ولكن هناك علامة واحدة قد تكون علامة مبكرة نسبيًا للمرض، وهي "حكة الجلد".

قالت الدكتورة البريطانية ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت: "الحكة إحدى العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان البنكرياس"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "اعتمادًا على مكان الورم السرطاني، تكون الحكة، إذا انتشر الورم في ذيل البنكرياس، وهو الجزء الأيسر من البنكرياس، تحدث الحكة في وقت لاحق من المرض".

وأضافت: "مع ذلك، في 65% من حالات سرطان البنكرياس ، تبدأ الحالة في رأس البنكرياس وهو الجزء العلوي من البنكرياس، لذا يمكن أن تظهر الحكة في وقت مبكر نسبيًا".

واستكملت: "عندما يبدأ المرض في رأس البنكرياس، فمن المحتمل أن يضغط على القنوات الصفراوية، ما يمنع مرور الصفراء إلى الأمعاء، ويؤدي إلى اليرقان مصحوبًا بالحكة".

وأوضحت: "مع تطور المرض، تصبح الحكة شديدة، وسيُصيب كل أجزاء جسمك".

وتابعت لي: "إن التغير في لون الجلد يرجع إلى تراكم صبغة البيليروبين الصفراوية، هذا عادة ما يُفْرَز في الأمعاء، ولكن لأن السرطان يسد الممر، يتراكم البيليروبين في مجرى الدم ويترسب في الجلد".

وأوضحت: "شُوهدت هذه العلامة المنذرة بسرطان البنكرياس في حوالي 75 % من المرضى، وفقًا لبحث نُشر في الصحيفة الرسمية للجمعية الدولية لقنوات الكبد والبنكرياس الصفراوية".

وقالت لي: "في حين أن الحكة قد لا تشير بالضرورة إلى السرطان، إلا أن هناك علامات أخرى مصاحبة يمكن أن تساعد في تحديد الحالة المميتة".

عند مرضى سرطان البنكرياس، فتظهر الحكة مع اليرقان وعلامات يمكن رؤيتها في المرحاض، وتشمل:

براز لونه شاحب.

لون بول داكن.

براز دهنيًا ويطفو في المرحاض، ما يصعب التخلص منه.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون سبب واضح.

الشعور بالتعب أو انخفاض الطاقة.

ارتفاع درجة الحرارة.

الشعور بالمرض.

الإسهال أو الإمساك، أو تغيرات أخرى في البراز.

ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر.

الشعور بالانتفاخ.

تنصح هيئة الخدمات الصحية، بالذهاب إلى الطبيب المختص فورًا إذا لاحظت أي من الأعراض المذكوره أعلاه.

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