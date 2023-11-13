الامارات | جثة بين الركاب على درجة رجال الأعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُركت جثة امرأة لمدة 10 ساعات في مقعد مقصورة درجة الأعمال على متن رحلة جوية من الولايات المتحدة إلى البرازيل.

وكانت الراكبة مسافرة على متن رحلة تابعة لشركة Azul Airlines من فورت لودرديل، فلوريدا، إلى بيلو هوريزونتي، البرازيل، في 7 نوفمبر، عندما فارقت الحياة بعد شكوى مرضية لم تعلن شركة الطيران طبيعتها.

واضطر طاقم الطائرة للاحتفاظ بالجثة على متن الطائرة بعد الرحلة التي استغرقت ثماني ساعات حتى تتمكن الشرطة والطب الشرعي من إجراء الاختبارات الضرورية لاستبعاد أية شبهات قانونية.

وقالت صحيفة «مترو» أنه تم السماح للركاب بالخروج من الرحلة بعد 40 دقيقة من هبوطها، بعدما أكدت الشرطة الاتحادية عبر الأطباء في المطار أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية.

وفيما لم يتم الكشف بعد عن عمر وجنسية الراكبة قالت شركة الطيران إن المرأة أصيبت بالمرض فجأة على متن الطائرة مضيفة في بيان «لسوء الحظ، لم تنجو وتوفيت أثناء الرحلة، كما أكد الطبيب الموجود على متن الطائرة».

أعلنت الشرطة المدنية في ولاية ميناس جيرايس في بيان: «بمجرد أن علمنا بالحقائق، طلبنا حضور عربة دفن في مطار كونفينس لنقل الجثة إلى المعهد الطبي القانوني». ويجري تشريح الجثة لتحديد سبب وفاة المرأة.