هوس جراحات التجميل يضيع حياة بلوجر برازيلية.. ماذا حدث في غرفة العمليات؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هوس التجميل وصل إلى مرحلة لا تستطيع فيها أي فتاة أن تتجاهل الإيقاع المتسارع له، خاصة الإنفلونسر والبلوجرز، اللائي أضحين يجربن كل ما هو جديد، خاصة إذا ما جاء عن طريق الصدفة بإعلان لطبيب أو عيادة، وربما رغبة في مواكبة كل ما هو جديد، لكن لم يسر الأمر على ما يرام مع واحدة من أشهر الإنفلونسرز في البرازيل، فقد انقلبت عليها الآية خلال إجرائها عملية تجميل، وتوفيت.

تفاصيل وفاة لونا أندرادي

سكتة قلبية أدت إلى الوفاة، هو ما حدث مع البلوجر البرازيلية لونا أندرادي، حيث كانت في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة ريو دي جانيرو، تخضع لعملية جراحية، سعيا وراء هوس التجميل، وقد أحدثت وفاتها صدى واسع نظرا لشهرتها، وكذلك لأنها كانت تخضع لعملية تجميلية، بحسب ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست».

وتبين من تفاصيل الوفاة، أن لونا خضعت قبل يومين لعملية تجميلية، لكن بعد العملية مباشرة دخلت في غيبوبة لمدة يومين، توقف القلب بعدها وماتت بالسكتة القلبية، عن عمر يناهز 19 عاما، فيما فشلت كل محاولات الأطباء لإنعاشها طوال فترة إقامتها في المستشفى، وخاصة بعد إجراء العملية.

صدمة لمحبي البلوجر البرازيلية

شهرة لونا واسعة للغاية، وقد شاركت في برامج تليفزيون الواقع، وصنّفت بأنها من أبرز الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل، إذ يتابعها عبر «إنستجرام» مئات الآلاف من المحبين لها ولمحتواها، فهي تقدم محتوى عن السفر، وعن اللياقة البدنية، ومعروفة أيضا بتلقائيتها وعفويتها الكبيرة، بالإضافة إلى جمالها.

وأوضح الفريق الطبي، أنه خلال العملية توقف قلبها فجأة، وخضعت لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة، ونقلت إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية، لكن كل تلك المحاولات فشلت لتعلن وفاتها في وقت لاحق.