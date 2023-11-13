علامات تظهر في الصباح تكشف إصابتك بالقاتل الصامت … احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم عند الاستيقاظ من النوم صباجًا، ويسبب لهم مجموعة مزعجة من الأعراض، فما السبب وراء ذلك؟

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على العلامات غير الشائعة التي تكشف الإصابة بالقاتل الصامت، والأسباب وراء ذلك، وفقًا لما ذكره موقع"Healthmatch".

العلامات الصباحية

1- الإصابة بالصداع الشديد التي يمكن أن يعاني منه عند الاستيقاظ من النوم.

2- الشعور بالدوار ويمكن أن تصل إلى الإغماء.

3- تغيير الوجه ويصبح أكثر تورمًا.

4- الشعور بألم في القلب والصدر.

5- المعاناة من ضيق التنفس.

6- ظهور أصوات ضجيج في الأذن.

أسباب ارتفاع ضغط الدم في الصباح

قد يكون ارتفاع ضغط الدم الصباحي نتيجة لحالة طبية، تتمثل فيما يلي:

- توقف التنفس خلال النوم.

- مشاكل الغدة الدرقية.

- الإصابة بمشكلة صحية في الكلى.

- تعاطي المخدرات.

- الإصابة بأورام الغدة الكظرية

- المعاناة من القلق والتوتر.

- تلقى بعض الأدوية التي لها آثار جانبية تزيد من ضغط الدم.

ما هي مخاطر ارتفاع ضغط الدم الصباحي؟

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم الصباحي في زيادة المخاطر الصحية، والتي يمكنها أن تزيد من التعرض لمشكلات صحية خطيرة، ومنها الإصابة بالنوبة القلبية، خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، الإصابة بتمدد في الأوعية الدموية، الإصابة بالخرف، التعرض لخطر الإصابة بأمراض الكلى، زيادة خطر الإصابة بفقدان البصر.

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