مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين سي- أعراض تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين سي أساسي وضروري للعديد من وظائف الجسم، مثل إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد من الأطعمة ومقاومة العدوى، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

فيما يلي نرصد لكم 7 علامات تشير إلى نقص فيتامين سي في الجسم، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

التعب والضعف:

يلعب فيتامين C دورًا حاسمًا في إنتاج الطاقة، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى التعب.

الالتهابات المتكررة:

يُعرف فيتامين سي بخصائصه المعززة للمناعة، لذلك إذا وجدت نفسك تصاب بنزلة برد كثيرا، فهذا يعني أن جهازك المناعي قد يكون ضعيفًا بسبب نقصه.

بطء التئام الجروح:

فيتامين C ضروري لتخليق الكولاجين، وهو بروتين ضروري لشفاء الجروح، وإذا لاحظت أن الجروح والكدمات تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامين سي.

آلام المفاصل والعضلات:

يلعب فيتامين C دورًا في الحفاظ على الأنسجة الضامة السليمة، بما في ذلك المفاصل والعضلات، وقد يؤدي النقص إلى الألم والانزعاج في هذه المناطق.

الجلد الجاف والتالف:

كمضاد للأكسدة، يساعد فيتامين C على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي، لذا إذا كانت بشرتك جافة أو تالفة أو معرضة للكدمات، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يحتاج إلى المزيد من فيتامين سي.

تورم ونزيف اللثة:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى الإصابة بالاسقربوط، وهي حالة تتميز بـ تورم ونزيف اللثة، لذا إذا لاحظت هذه الأعراض، فمن الضروري تناول هذا الفيتامين على الفور.

تقلبات المزاج والتهيج:

يشارك فيتامين C في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين، والتي تؤثر على الحالة المزاجية، وقد يسبب النقص في تقلب المزاج والتهيج وحتى الاكتئاب

أعراض أخرى لنقص فيتامين سي، وفقا لموقع "healthline".

شعر الجسم متعرج:

يؤدي نقص فيتامين سي إلى نمو الشعر في أشكال منحنية أو ملفوفة، وذلك نظرا لوجود خلل في بروتينات الشعر اللازمة لنموها بالشكل السليم.

ويعد الشعر ذو الشكل اللولبي، من أحد العلامات المميزة لنقص فيتامين سي، لكنه لا يكون واضحا، لأن هذه الشعرات التالفة أكثر عرضة للانفصال أو السقوط.

ضعف المناعة:

كشفت الدراسات أن فيتامين C يتراكم داخل أنواع مختلفة من الخلايا المناعية؛ لمساعدتها على مكافحة العدوى، وتدمير مسببات الأمراض المسببة للأمراض.

زيادة الوزن:

زيادة الوزن المفاجئ دون معرفة السبب، قد يشير إلى نقص فيتامين سي بالدم، ما يؤدي إلى تراكم الدهون بالمناطق ذات العضلات الضعيفة بالجسم، خاصة منطقة البطن.

بقع حمراء:

انخفاض فيتامين سي في الجسم، يؤدي إلى خلل في الأوعية الدموية الموجودة على سطح الجلد، ما يتسبب في ظهور بقع باللون الأحمر، وغالبًا ما تكون حول بصيلات الشعر.

كيفية تعزيز تناول فيتامين C؟

يجب تناول الفواكه الحمضية (البرتقال والليمون والجريب فروت والفراولة) في نظامك الغذائي ومجموعة متنوعة من الخضروات الملونة مثل الفلفل الحلو والقرنبيط.

وتناول مكملات فيتامين سي تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية.

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