حسام موافي يوضح أعراض ارتفاع ضغط الدم.. وهذا ما يحدث للجسم عند الانفعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الانفعال هو حالة طبيعية تُصيب الجميع في بعض الأحيان، ولكن عندما يكون الضغط شديدًا أو مستمرًا، يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومشاكل النوم.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني عن أعراض ارتفاع الضغط وعلاقته بالانفعال.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا، المذُاع على قناة "صدى البلد": "أصعب تشخيص في الطب هو تشخيص ارتفاع ضغط الدم".

وأضاف: "إن قياس ضغط الدم في الصيدلة لا يعطي نتائج دقيقة عن حالة المريض المشتبه في إصابته بالضغط المرتفع، من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورًا".

تابع: "كما لا ينصح تشخيص الضغط بقراءة واحدة، يجب على المريض الاستعانة بجهاز "هولتر" وتثبيته على الذراع، لأخذ القراءة على مدار هذا التوقيت بالضبط".

واستكمل: "يؤدي الانفعال والتوتر المستمر إلى تفاقم الضغط النفسي، ما يُزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بصفة منتظمة".

وأوضح موافي: "لا يلاحظ كثير من مرضى الضغط ظهور أي أعراض تشير إلى الإصابة بهذا المرض، لكن هناك عدة علامات تظهر مع تطور الحالة، وتشمل صداعاً خلف الرأس، النهجان، الدوخة، ألم الصدر عدم انتظام ضربات القلب".

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