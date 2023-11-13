علامات تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة.. و6 طرق للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا ينتشر سرطان الرئة بين كبار السن الذين لديهم تاريخ في التدخين فحسب، بل يمكن أن يتطور أيضًا لدى الشباب وغير المدخنين.

وتشمل أسباب سرطان الرئة لدى الشباب: الاستعداد الوراثي والتعرض للتدخين السلبي وغاز الرادون.

وتشمل التقنيات الوقائية تجنب التدخين، والتخفيف من غاز الرادون، وممارسة السلامة المهنية، ومراقبة جودة الهواء، وتعزيز الكشف المبكر.

وعادة ما يكون سرطان الرئة أكثر انتشارًا بين كبار السن الذين لديهم تاريخ من التدخين أو إذا تعرضوا لمواد مسرطنة بيئية لفترة أطول، ومع ذلك، فإنه لا يؤثر فقط على كبار السن أو أي شخص لديه تاريخ في التدخين، ولكنه يتطور بين الشباب أو غير المدخنين أيضًا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأسباب:

لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة لدى البالغين الأصغر سنا، لكنه ليس عامل الخطر الوحيد.

وفي هذه الفئة العمرية، يحدث سرطان الرئة بسبب عوامل متعددة منها الاستعداد الوراثي حتى في غياب التدخين أو التعرض البيئي المكثف، وقد يكون بعض الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

التدخين السلبي:

التعرض للتدخين السلبي، سواء من أحد الوالدين أو الشريك أو الصديق، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض للرادون:

أحد العوامل البيئية الرئيسية التي قد تسبب سرطان الرئة هو غاز الرادون، وهو عنصر مشع طبيعي يمكن أن يوجَد في بعض المنازل والمباني.

التحديات التي يواجهها الشباب:

يواجه البالغون المصابون بسرطان الرئة تحديات محددة تختلف عن تلك التي يواجهها كبار السن، وتشمل ما يلي:

التأخير في التشخيص:

عند الشباب، غالبًا ما يُشَخَّص أعراض سرطان الرئة على نحو خاطئ على أنها أمراض أخرى أقل خطورة، ما يسبب تأخيرًا في العلاج، وعند تشخيصه، قد يؤدي ذلك إلى مراحل متقدمة من السرطان.

التأثير النفسي:

بالنسبة للشباب، قد يكون تشخيص سرطان الرئة مدمرًا عقليًا وعاطفيًا، وقد يكون التعامل مع صدمة التشخيص أمرًا صعبًا للغاية.

قضايا الخصوبة:

يؤثر العلاج الكيميائي والإشعاعي لسرطان الرئة على قدرة الشباب على الحمل والتخطيط للمستقبل.

الضغوطات المالية:

قد يجد الشباب أن تكلفة علاج السرطان تمثل صراعًا كبيرًا.

التقنيات الوقائية:

تنطوي الوقاية من سرطان الرئة لدى الشباب على جهود فردية وجماعية، فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية:

تجنب التدخين:

الطريقة الأكثر فعالية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة هي تجنب التدخين.

التدخين السلبي:

يجب على الشباب خلق بيئة خالية من التدخين وأن يكونوا على دراية بالمخاطر الناجمة عن التعرض للتدخين السلبي.

تخفيف غاز الرادون:

من خلال الكشف عن مستويات عالية من هذا الغاز المشع في المنازل ووضع استراتيجيات التخفيف، يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى حد كبير.

السلامة المهنية:

استخدام معدات السلامة والالتزام بالقواعد المحددة عند العمل في مهنة يكون فيها احتمال التعرض للمواد المسرطنة.

جودة الهواء:

إن الوعي بمستويات جودة الهواء المحلي واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد تلوث الهواء باستخدام أجهزة تنقية الهواء والبقاء في الداخل في الطقس البارد يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

الكشف المبكر:

يجب أن يكون الأفراد على دراية بأعراض وعلامات سرطان الرئة، والتي تشمل ضيق التنفس وألم الصدر والسعال المزمن.

ويعد سرطان الرئة لدى الشباب البالغين أمرًا مثيرًا للقلق.

ومن أجل إدارة هذا المرض بشكل فعال، من الضروري فهم الأسباب والتحديات وتقنيات الوقاية للكشف المبكر والعلاج الأفضل والنتائج الإيجابية لهذا المرض.

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