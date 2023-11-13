هذا ما يفعله تناول الرمان في الكوليسترول وضغط الدم بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الرمان من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص لمذاقها اللذيذ وفوائده الصحية التي لا حصر لها.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على تأثير تناول الرمان على الحالات التي تعاني من ارتفاع في مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

تشير الدراسات إلى أن تناول الرمان يمكن أن يساعد على حماية صحة القلب من خلال عدة طرق، ومن أبرزها خفض ضغط الدم وكذلك مستويات السكر في الدم، كما يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة ومنها البوليفينول التي تسمى البونيكالاجين أو الإيلاجيتانين، ولها فوائد مذهلة حيث تساعد على منع سماكة جدران الشرايين وتقليل تراكم الكوليسترول واللويحات.

كما يحتوي عصير الرمان أيضًا على كميات عالية من الأصباغ النباتية التي تسمى الأنثوسيانين والأنثوكسانثين، والتي تدعم صحة القلب الجيدة، ولها تأثير جيد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يتسبب في سد الشرايين وعلى النظير الأخر يعزز من مستويات الكولسترول الجيد مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

فوائد أخرى لتناول الرمان، وفقًا لما ذكره موقع "uclahealth".

1- يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

2- يحتوي على مغذيات نباتية ومضادات أكسدة تحمي من الإصابة بالسرطان.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

4- يحافظ على صحة المسالك البولية.

5- يتميز بخصائص مضادة للميكروبات التي تحارب جراثيم الفم التي تسبب أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

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