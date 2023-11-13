راقب هذه العلامات.. كيف تكتشف أن الألم الذي تعاني منها بسبب مشاكل في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث الكبد الدهني بسبب تراكم الدهون الزائدة داخل خلايا الكبد، النوعان الرئيسيان من الكبد الدهني هما مرض الكبد الدهني الكحولي (الناجم عن الإفراط في استهلاك الكحول) ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، والذي يرتبط بعوامل مثل السمنة ومقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وتساهم العادات الغذائية وتناول كميات كبيرة من السكر ونمط الحياة غير المستقر في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي أصبح سببًا متزايدًا للقلق حيث بدأ يؤثر أيضًا على الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وعند ترك الكبد الدهني دون معالجة، فإنه يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وتليف الكبد، وفقا لموقع timesofindia.

كيف يمكن معرفة ما إذا كان الألم بسبب الكبد الدهني؟

إذا كنت تعاني من ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الكبد الدهني.

يحدث الألم في البطن بسبب نمو حجم الكبد نتيجة تراكم الدهون، مما يؤدي إلى الضغط على الأنسجة المحيطة وتمدد كبسولة الكبد.

يمكن وصف هذا الانزعاج بأنه ألم خفيف أو شعور بالامتلاء، على الرغم من أنه خفيف في معظم الحالات، إلا أنه يمكن أن يكون مستمر وغير مريح.

ويتراوح الألم من الانزعاج الخفيف إلى الألم الشديد

في حين أن مرض الكبد الدهني غالبًا ما يأتي مصحوبًا بانزعاج خفيف ولكن مستمر في الجزء العلوي من البطن، إلا أنه إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فإنه يزداد حدة.

يشير الألم الشديد إلى مراحل أكثر تقدمًا من حالة الكبد الدهني، مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) أو تليف الكبد، والذي يسبب التهابًا حادًا في الكبد وتندبًا، وبالتالي، إذا كان الألم خفيفًا في الجانب الأيمن من البطن، ومع مرور الوقت يشتد، فقد يكون الوقت قد حان لاستشارة الطبيب أو أخصائي طبي.

لاحظ ما إذا كان الألم مصحوبًا بهذه العلامات

إذا كنت تعاني من ألم لفترة طويلة، فقد يشير هذا أيضًا إلى وجود خلل في الكبد أو دهنيته.

عندما يتضرر الكبد، فإنه يعاني من انتكاسة كبيرة في قدرته على إنتاج بروتينات التخثر، وهذا الانخفاض يجعل الجسم أكثر عرضة للكدمات، حتى مع الإصابات البسيطة يؤدي هذا أيضًا إلى نزيف طويل الأمد من الجروح التي عادة ما تتوقف عن النزيف بسرعة.

الاختبارات الطبية التي تؤكد الكبد الدهني

وفقًا لـ John Hopking Medicine، “يمكن لبعض اختبارات التصوير، بما في ذلك فحوصات الموجات فوق الصوتية الخاصة والتصوير بالرنين المغناطيسي أن تساعد في تشخيص المرض وتحديد الأنسجة الندبية في الكبد.

لكن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مرض الكبد الدهني هو السبب الوحيد لتلف الكبد هو إجراء خزعة الكبد.

تتضمن خزعة الكبد الحصول على عينة من أنسجة الكبد باستخدام إبرة.

تقوم الإبرة بإزالة قطعة صغيرة من أنسجة الكبد التي يمكن رؤيتها تحت المجهر.

استشر طبيبك وأخبره عن أعراضك ثم قم بإجراء الاختبار تحت إشراف الخبراء.

تغييرات نمط الحياة للنظر في مرحلة ما بعد الكشف

لتقليل مرض الكبد والعناية به، تعد تغييرات نمط الحياة مهمة أيضًا، أول شيء يجب مراعاته هو التركيز على التعديلات الغذائية.

حاول تناول كميات أقل من السكر عن المعتاد، والحد من الدهون غير الصحية، وتناول المزيد من الفواكه والحبوب الكاملة، وما إلى ذلك.

علاوة على ذلك، إذا كانت السمنة أحد العوامل، فتحكم في وزنك من خلال تغييرات تدريجية في نمط حياتك.

مارس التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك التدريبات الهوائية وما شابه.

وينبغي للمرء أن يهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 3-4 أيام على الأقل كل أسبوع.

إذا كان الكبد الدهني لديك نتيجة لاستهلاك الكحول، فقد حان الوقت لوضع حد لذلك.

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء للمساعدة في عملية إزالة السموم من الكبد.

الاعتناء بالكبد

الكبد هو عضو حيوي يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الهامة، وهو مسؤول عن إنتاج الصفراء التي تساعد في عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم أيضًا، أصبح إهمال صحة الكبد سببًا متزايدًا للقلق، ويعد التعرف على أعراض مشاكل الكبد أمرًا مهمًا لاتخاذ خطوات لحماية صحتك.

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