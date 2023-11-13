الامارات | مواد مخدرة بقيمة 8.5 مليارات دولار بحوزة شاب اميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بعد أن عثرت الشرطة على العشرات من الأكياس المليئة بالفطر المخدر قدرت قيمتها بمبلغ هائل يعادل 8.5 مليار دولار.

وجرت مداهمة المستودع ريف برلينجتون بولاية كونيتيكت(الولايات المتحدة) بعدما تلقت الشرطة بلاغات بشأن احتمال زراعة فطر السيلوسيبين المهلوس واحتمال نشاط لتجارة المخدرات.

ووجدت الشرطة بالفعل مئات الأكياس البلاستيكية الكبيرة المليئة بالفطر المخدر في ساحة المنزل، وفي الداخل وجدت أرففا معدنية اصطفت عليها الأكياس البلاستيكية الشفافة المليئة بالمادة ذاتها، إضافة لأكياس متعددة كبيرة الحجم مملوءة بها تم وضعها فوق الغسالة وآلة التجفيف.

واكتشف المسؤولون في الوكالات الفيدرالية والمحلية معدات تهوية مشابهة لتلك المستخدمة في "المختبرات السرية". وفيما تم القبض على الشاب في المنزل فإنه تم اكتشاف عملية كبيرة لإنتاج الفطر في مرآب منفصل عن المنزل. وادعى الشاب وفقا للشرطة أن الفطر لم يكن غير قانوني ولم يوافق على تفتيش الممتلكات.

ولكن الشرطة التي كانت تحمل مذكرة تفتيش لمنزل الرجل وجدت الفطر السحري الذي يحتوي على السيلوسيبين في مراحل نمو مختلفة، والتي قالت الشرطة أن لها "احتمال كبير لإساءة الاستخدام"

وقالت صحيفة "مترو" أنه تم اتهام الشاب، الذي يُدعى ويستون سولي، بالحيازة بقصد بيع أو توزيع المخدرات وتشغيل مصنع لإنتاجها. كما تم تغريم الرجل بكفالة قدرها 250 ألف دولار ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الولاية في 16 نوفمبر في نيو بريتن.

جدير بالذكر أن ولايتان أميركيتان ومدن متعددة قامت بإلغاء تجريم الفطر السحري أو مادة السيلوسيبين، التي تحتوي عليها هذه الفطور وتستخدم بشكل متزايد لعلاج الأمراض العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة.