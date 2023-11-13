موت جذع المخ.. 10علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

جذع المخ هو الجزء السفلي من الدماغ، وهو مسؤول عن عديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم.

ويُصاب البعض بموت جذع المخ، وهو حالة طبية خطيرة تؤدي إلى توقف جميع وظائف جذع المخ.

وعندما يتوقف جذع المخ عن العمل، سيؤدي ذلك إلى توقف جميع هذه الوظائف الحيوية. وهذا يشير إلى أن الشخص لن يكون قادرًا على التنفس أو التحكم في قلبه أو درجة حرارة جسمه.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب وأعراض موت جذع المخ، وفقًا لما ورد في موقع "Medicalnewstoday".

يتحكم جذع الدماغ في وظائف الجسم الأساسية، مثل:

عملية التنفس.

البلع.

حركة العين.

حركة الوجه.

السمع.

معدل ضربات القلب.

ضغط الدم.

- أعراض موت جذع المخ:

خدر الوجه.

الضعف في الوجه أو الذراعين أو الساقين.

فقدان التوازن.

الدوار.

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

مشاكل في الكلام أو البلع.

الصداع.

الارتباك.

فقدان الوعي.

توقف التنفس.

- الأسباب:

يمكن أن تؤدي إصابات الرأس الشديدة أو السكتة الدماغية إلى تلف جذع المخ دائما.

- المضاعفات:

نظرًا لأن جذع الدماغ مسؤول عن عديد من وظائف الجسم الحيوية، فإن السكتة الدماغية في هذه المنطقة من الدماغ يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على العمليات الحركية الضرورية، مثل حركة العين والكلام والتفكير.

وفي الحالات النادرة والشديدة، يسبب موت جذع المخ في زيادة خطر الإصابة بـ "متلازمة الانغلاق"، والتي تسبب شلل الجسم بالكامل، باستثناء العضلات التي تتحكم في حركة العين.

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