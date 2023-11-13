تيك توكر شهيرة تعلن إسلامها عبر بث مباشر.. والسبب أهل غزة - ما القصة ومن هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أعلنت تيك توكير أمريكية مشهورة، تدعى ميجان رايس عن إسلامها خلال بث مباشر لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وجاء ذلك بعدما سألت متابعيها عن سر صمود أهل غزة وصبرهم أمام العدوان الثلاثي.

ليرد عليها المتابعون قائلين: "إن السر في القرآن"، وبدأت تقرأ بعض الآيات وبعد ذلك فتحت بثا مباشرًا ونطقت الشهادة، كما حاز البث على آلاف التعليقات، والإعجاب، والمشاهدات.

وانهالت تعليقات الرواد وجاءت كالتالي: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن تهدي من يشاء"، "أهل غزة صمود وكرامة"، "هذه عظمة القرآن، "الله أكبر"، "عقبال تحرير فلسطين"، "ما شاء الله"، "ربنا يثبتك"، "جسمي قشعر".

جدير بالذكر أن ميجان رايس منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وهي مخصصة حسابها في الدفاع عن فلسطين، ومع تطور الأحداث، تأثرت بأهالي قطاع غزة، وهو ما دفعها لاعتناق الإسلام، ونطقها للشهادة.

من هي ميجان رايس؟

- ميجان رايس تيك توكر مشهورة من خلال محتواها الذي تقدمه.

- ميجان رايس أمريكية الجنسية.

- أصبحت ميجان حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية بعد اعتناقها الإسلام.

- يتابعها 792.6 ألف شخص.

- في الثلاثينات من عمرها.

اقرأ أيضًا:

عامل نظافة يعثر على ملايين الدولارات ويتصرف بطريقة عجيبة.. ماذا فعل؟

واقعة غريبة.. لن تتوقع ما فعلته سيدة للهروب من دفع فاتورة طعام "فيديو"

ليس لها وجود.. مؤثرة تحصد آلاف الدولارات شهريا بهذه الطريقة الصادمة

هل تشعر أحيانا بأن شخصا ما موجود في الغرفة وأنت بمفردك؟.. اعرف سر ذلك

شاب ينتحل وظيفة طبيب على التيك توك - والسبب مفاجأة صادمة

href="https://t.co/asuCbdfORL">pic.twitter.com/asuCbdfORL— Free Palestine