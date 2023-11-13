يقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. مشروب يخفض الكوليسترول الضار في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

الكاكاو من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص خاصًة في فصل الشتاء حيث يساعد على الشعور بالدفئ، ويوفر فوائد صحية مذهلة لصحة الجسم.

ومن الفوائد الصحية لمشروب الكاكاو تأثير في مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "WebMD"، "MedicalNewsToday".

تأثير الكاكاو على مستويات الكوليسترول في الدم

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي يسميها الأطباء الفلافانول والتي لديها تأثيرات إيجابية على مستويات الكوليسترول.

ووفقًا لمراجعة عام 2022، تبين أن يمكن لمنتجات الكاكاو العمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدًا الكوليسترول الضار، مع العلم أن تأثيره في الكوليسترول الجيد ليس كبيراً.

كما تغنيك عن الرغبة في تناول الشوكولاتة المصنعة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، وبالتالي تؤثر في صحة الجسم ويمكنها أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.

تأثير الكاكاو على الدهون الثلاثية

كشفت دراسة أجريت عام 2015 ، أن تناول كوب من الكاكاو الساخن يعمل على خفض الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الضار، نظرًا لما يحتوي عليه من عناصر غذائية ومنها الفلافانول وهو من أحد مضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، كما يعمل الكاكاو على تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وبالتالي تقي من الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية.

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