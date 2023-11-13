طبيب يحذر من تناول الفينو يوميًا.. هذا ما يحدث لجسم طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتمد الأمهات على العيش الفينو بشكل يومي في خطة غذاء أبنائهم خلال إعدادهم اللانش بوكس طوال فترة الدراسة، دون معرفة مدى تأثير ذلك على صحة الأطفال.

في هذا الصدد، قال الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الأطفال تفضل تناول العيش الفينو لأنه سهل المضغ والبلع ومذاقه جيد لهم، وبالتالي لا يجعلهم يواجهون أي مشكلة عند تناوله، ولكنه يفتقد القيمة الغذائية التي يحتاجها.

وأوضح ناجي، أن من أكثر التأثيرات السلبية التي يعاني منها الأطفال نتيجة تناول الفينو بكثرة، استهلاك نسبة عالية من الدقيق الأبيض الذي يسبب مضاعفات عديدة على صحة الطفل، ومنها الإصابة بحساسية البروتين، كما تزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع مرور الوقت تؤدي إلى حدوث مقاومة الإنسولين.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن الفينو لأ يوفر أي استفادة غذائية، مثل الألياف المعدنية والألياف التي يحتاجها الأطفال خلال نظامهم الغذائي، حيث يوفر سعرات حرارية فارغة فقط تزيد من وزن الأطفال وتعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

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