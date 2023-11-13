«إزاي أبيع الدهب من غير ما أخسر؟».. خبير الشعبة يرد على سؤال السيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بيع الذهب أمر تلجأ له الكثير من النساء سواء للاستثمار أو لمواجهة أزمة طارئة على سبيل المثال، وبات الشغل الشاغل للسيدات معرفة أسعار الذهب، وتتساءل العديد من السيدات اللاتي يمتلكن قطعًا ذهبية كيف يمكن بيعه يجني الأرباح، ويكون له عائد كبير، لذلك يكشف «هُن»، خلال السطور التالية عن أفضل وقت لبيع الذهب وجني الأرباح.

هل بيع الذهب حاليًا يؤثر على الربح؟

متى يحين وقت البيع وجني الأرباح؟ سؤال يتردد في ذهن السيدات، إذ استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، سجل سعر الذهب عالميًا هدوءًا بعدما تحرك مسار الأسهم للتراجع داخل بورصة الذهب العالمية، وأوضح وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، لـ«هُن»، أن بيع الذهب لا يتحكم بالأسعار: «الرغبة في الحصول على مكسب من المشغولات الذهبية للسيدات، تدر عائدًا عند بيعها في كل الأحوال، لأن الذهب معدن تم شراؤه على المدى البعيد».

اقرأ أيضًا: الوقت المناسب لشراء الذهب وأفضل عيار للادخار.. «الجنيه يكسب»

إزاي أبيع الدهب من غير ما أخسر

«الذهب هيتباع بسعر اليوم في كل الأحوال»، بهذه الكلمات أوضح «واصف»، أنه لا توجد مصنعية للذهب القديم في حال بيعه في أي وقت، ويباع حسب تعاملات اليوم المقرر البيع خلاله، وأوضح للسيدات أن أفضل أنواع الذهب للشراء للادخار، هو عيار 24 في السبائك الذهبية، والابتعاد عن شراء الذهب كمشغولات، إذ إن السبائك يضاف عليها رسوم قليلة ولا تعرض صاحبها للخسائر.

احتياطات لا بد من اتخاذها عند بيع الذهب

أوضح «واصف»، عدة احتياطات عند بيع الذهب تمثلت في التالي:

- عند الذهاب للصائغ لبيع الذهب، يجب السؤال عن سعر الذهب اليوم.

- في حالة إذا كانت المشغولات الذهبية بها فصوص، يجب أن تسأله إذا كانت عملية البيع ستتم بالفصوص أم لا.

- التأكد من الفاتورة والختم الموجود على المشغولات الذهبية عند البيع.

- إذا كان من الممكن أن تذهب لنفس التاجر الذي قمت بشراء الذهب منه فيفضل ذلك.