علامتان بالقدم تدلان على ارتفاع مستويات السكر في الدم- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويسبب ذلك في عدد كبير من الأعراض المقلقة، فينجم العديد من أكثرها حدة عن تلف الأعصاب، وهو ما يُعرف طبياً بالاعتلال العصبي.

هناك أنواع عديدة من الاعتلال العصبي ويمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية في قدميك.

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن "الحرقان أو الألم الشديد" في قدميك يشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتزداد هذه الأعراض سوءًا في الليل.

تقول مؤسسة مرضى السكري بالولايات المتحدة: "إن الخطر الرئيسي للاعتلال العصبي بالنسبة لشخص مصاب بالسكري، هو فقدان الشعور في القدمين، خاصة إذا كنت لا تدرك أن هذا قد حدث".

وتوضح هيئة الصحة البريطانية: "هذا أمر خطير لأنك قد لا تلاحظ إصابات طفيفة، على سبيل المثال إذا خطوت على شيء حاد وأنت حافي القدمين أو أصبت بفقاعة من الأحذية غير الملائمة".

- كيف تعتني بقدميك؟

يعد فحص قدميك من الأمور الضرورية، مما يعني أنه يجب عليك إجراؤه كجزء من رعاية مرضى السكري، لأنه من المحتمل أن تكون لديك مشاكل خطيرة في القدم ويمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف".

ومن الضروري أيضًا إذا لاحظت أي أعراض تؤثر على قدميك مثل التنميل، الذهاب للطبيب المختص فورًا.

وهناك عدد من نصائح يمكن أن تقي من خطر حدوث مضاعفات خطيرة في القدم.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يجب عليك ارتداء الأحذية التي تناسبك بشكل جيد ولا تضغط عليها، نظرًا لأن الأحذية غير المناسبة يمكن أن تسبب الإصابة بمسامير القدم والقروح ومشاكل الأظافر".

يجب عليك أيضا:

- الحفاظ على نظافة قدميك وخالية من العدوى.

- تجنب المشي حافي القدمين، خاصة في الحديقة أو على الشاطئ في أيام العطلات، لتجنب الجروح

- الابتعاد عن الجلوس مع وضع ساقيك فوق بعضهما حتى لا تقيد الدورة الدموية.

- الحرص على قص أظافرك بانتظام.

- إذا كنت مصابًا بمرض السكري، عليك الإقلاع عن التدخين، نظرًا لأنه يضعف الدورة الدموية، ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل القدم والساق بشكل خطير.

- ينصح أيضًا بالحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يساعد ذلك على منع تلف القدمين وتفاقم الأمور.

- تناول نظام غذائي صحي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري للتحكم في مستويات السكر في الدم.

وهناك بعض الأطعمة التي يوصى بتناولها للتقليل من خطر الإصابة بالسكري، وتشمل:

- الفواكه والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المكرونة.

- تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والملح.

تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء كل يوم، وعدم تخطى وجبات الطعام.

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