مضيفة طيران تكشف عن زر سري مخفي على مقاعد الطائرة.. هذا ما يحدث عنده استخدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت مضيفة طيران عن وجود "زر سري" أسفل مسند ذراع مقعد الممر في معظم الطائرات.

ووفقًا لما جاء في صحيفة"ديلي ميل"، يمكن الضغط على هذا الزر لرفع مسند الذراع، مما يوفر مساحة أكبر للركاب، وراحة كبيرة طوال الرحلة.

وخلال الفيديو، الذي تم نشره على حساب TikTok الرسمي لشركة فيرجن أستراليا، تظهر المضيفة وهي تضغط على الزر وترفع مسند الذراع بسرعة إلى وضع مستقيم، لأعلى.

وهذه الحيلة، التي يبدو أنها غير معروفة كثيرًا للعديد من المسافرين، جذبت الكثير من المشاهدات، والإعجابات ، والكثير من التعليقات فور نشر الفيديو.

كما يمكن أن يكون رفع مسند مقعد الممر مفيدًا وله الكثير من الأسباب، مثل توفير مساحة أكبر لساقيك في أثناء الجلوس، وخصوصًا لأصحاب القامة الطويلة، كما يسهل الحركة في الممر، والوصول للشنط الخاصًة العلوية بكل سهولة، دون تعطيل الممر.

وجاءت التعليقات رواد التواصل كا التالي: "الحياة اتغيرت"، وعلق مستخدم آخر: "يحتاج هذا الفيديو للانتشار بشكل أكبر للمشاهدة"، وعلق ثالث: "شكرًا لكم أستطيع أن استرخي في الهواء".

جدير بالذكر أن الفيديو حاز 118.000 مشاهدة.

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