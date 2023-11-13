علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من الحسد دون معرفة العلامات التي قد تشير إلى هذا الأمر.

والحسد من الأمور التي تزعج كثير من الأشخاص، إذ يجعلهم يتجنبون الظهور دائما أمام الآخرين.

وكشفت خبيرة الطاقة، سها عيد، عن علامات في المنزل تدل على الحسد والعين.

وقالت الخبيرة في تصريحات لبرنامج "هي وبس"، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة سي بي سفرة، إن هناك بعض العلامات إذا ظهرت في المنزل قد تكشف عن الحسد.

وتقول سها عيد، إن أغلب الأشخاص يعتقدون أن الحسد حالة تصيب الإنسان نتيجة لعين شخص آخر تسبب خللا في وظائف الجسم أو الأحداث الحياتية.

وتضيف: "لكن في الواقع الحسد ما هو إلا أن اختراق في مجال الطاقة المحيطة بجسم الإنسان، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يؤثر عليه من خلالها سلبيا، وغالبا يسهل هذا الاختراق الأفكار والقناعات السلبية التي يحملها الإنسان حيث يمكن للآخرين اختراقه من خلالها".

وأضافت: "وجود النمل في الحمام يعني وجود طاقة حسد تصيب مال الأسرة".

وتابعت: "بينما إذا ظهر النمل في المطبخ يدل على طاقة حسد للزوجة، أو البنت الكبيرة الموجودة في البيت".

وأشارت: "إذا ظهر النمل على أبواب المنزل فهذا يدل على طاقة حسد للزوج في البيت، وإذا ظهر في الشبابيك معناه أن الأبناء تعرضوا للحسد".

كما كشفت الخبيرة: "ظهور النمل في غرفة النوم دليل على طاقة حسد في العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته".

واختتمت: " أما إذا ظهر النمل بكثرة في منزل نظيف فمعنى ذلك وجود حسد في المنزل بشكل عام".

كيف نتغلب على العين والحسد؟

نصحت الخبيرة بهذه الأمور:

رش الماء والملح البحري أو الصخري في أركان المنزل جميعا اثناء فترة النهار مع فتح جميع الشبابيك والأبواب لطرد الطاقات السلبية.

التركيز للحاسد.. وقول بسم الله ما شاء الله

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البخور والروائح العطرة تجذب الطاقة الإيجابية

ردد دائما سبحان الله والحمد لله فهي أقوى الكلمات لحمايتك من الكره والحقد والضغينة من شرور الاعين التي قد تلاحقك وكذلك المعوذتين

ارتداء الملابس الفاتحة باستمرار مثل الأبيض أو الزهري الفاتح أو السماوي وعدم ارتداء أي ملابس قاتمة مثل الأسود أو الأحمر أو الأزرق

الصدقات

تنظيف المرآة عند الإحساس بطاقة سلبية أو حسد.

التحلي بالإيجابية.

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