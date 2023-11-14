الامارات | «رسام المستحيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الرسام الهولندي موريتس كورنيليس ايشر (1898 - 1972) إلى روما قبل 100 عام بالضبط، لكن يتم تكريمه الآن بمعرض كبير في العاصمة الإيطالية. وكان يطلق على إيشر، وهو أحد أشهر رسامي الغرافيك العالميين «رسام المستحيل». ويمكن للزوار رؤية 300 من أعماله في قصر بونابرت في معرض يستمر حتى أبريل 2024.