الامارات | الطفلة البريطانية إندي «تستريح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت، أول من أمس، الطفلة البريطانية المصابة بمرض عضال، إندي غريغوري، إثر وقف الأطباء العلاج الذي كانوا يوفرونه لإبقائها على قيد الحياة.

وأُوقِفَت رعاية الطفلة (ثمانية أشهر) بعد قرار نهائي لمحكمة الاستئناف البريطانية، اعتبرت فيه أن وقف رعاية الطفلة خارج المستشفى سيكون «خطراً جداً.. نظراً إلى المضاعفات السريرية».

وأفاد والدها دين غريغوري، في بيان، بأن «حياة إندي انتهت». وأضاف «أنا وكلير (والدتها) غاضبان ومحطما القلب.. ونشعر بأن الأمر معيب».

وأضاف أن الهيئة العامة للصحة في بريطانيا «والمحاكم لم تكتف بحرمانها إمكان العيش مدة أطول، بل حرمتها كذلك من كرامة الموت في منزل العائلة الذي تنتمي إليه».

وكان والدا إندي يخوضان معركة منذ أشهر ضد الأطباء البريطانيين، الذين أوصوا بوقف الرعاية الهادفة إلى إبقاء طفلتهما المصابة بـ«الميتوكوندريا» غير القابل للشفاء على قيد الحياة، معتبرين أن إطالة العلاج كانت من دون جدوى، ومن شأنها زيادة أوجاعها.