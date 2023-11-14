الامارات | باحثون يحذرون من خطر القواقع الإفريقية العملاقة على البشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت جامعة لوزان السويسرية من الاحتفاظ بالقواقع الإفريقية العملاقة التي يصل طولها إلى 20 سنتيمتراً، في حين تشهد أوروبا ارتفاعاً في انتشارها كحيوانات أليفة.

وقال فريق من العلماء بجامعة لوزان، في دراسة نشرتها المجلة العلمية «باراسايتس آند فيكتورز»، إن القواقع الإفريقية العملاقة يمكن أن تشكل خطراً على البشر، على سبيل المثال عن طريق نقل «دودة رئة الفئران»، ما يمكن أن يسبب التهاب السحايا لدى البشر.

وأضاف العلماء أن نحو ثلثي ما لا يقل عن 36 من مسببات الأمراض المعروفة في القواقع يمكن أن يصيب البشر أيضاً. وقالت الباحثة كليو بيرتلسماير، في بيان أصدرته جامعة لوزان، إن «شبكات التواصل تعج بصور الذين يضعون الحيوان على جلدهم، أو حتى أفواههم». ويعتقد أشخاص أن مخاط القواقع أو الحلزون مفيد للبشرة، لكن هذا يهدد بنقل مسببات الأمراض. وحللت بيرتلسماير وزملاؤها الصور المنشورة على وسائل التواصل لمعرفة مدى انتشار القواقع العملاقة كحيوانات أليفة. وقال جيروم جيبيت، المشارك في الدراسة، إن الكثير من الأشخاص لا يدركون المخاطر التي يعرضون أنفسهم أو أطفالهم لها عندما يتعاملون مع القواقع، على سبيل المثال عندما يضعونها على وجوههم.