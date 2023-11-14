الامارات | «إلى غزة مع الحب».. زيتون ومفاتيح ورسائل أمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، نظّمت الجامعة الأميركية في الشارقة حملة ثانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، حملت شعار «من الجامعة الأميركية في الشارقة إلى غزة مع الحب».

وشملت الفعاليات مجموعة من ورش العمل وعروض الأفلام، وأنشطة للأطفال، وعروض أعمال ذات طابع فلسطيني، ومزاداً صامتاً.

وقال مدير الجامعة، الدكتور تود لورسن، إن «إظهار التعاطف ومد يد العون لإغاثة المتضررين من الحرب في غزة هو جزء من تضامننا، ويحمل رسالة مضمونها الأمل والإنسانية المشتركة». وأضاف «هذه الحملة تذكرنا بالقوة التي نمتلكها لإحداث تأثير إيجابي متى استطعنا، ولدينا جميعاً مسؤولية جماعية لمد يد العون». وتضمنت الحملة التي نظمها مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، ورشة «مراسلون يافعون من فلسطين»، وجلسة «نرسم لفلسطين»، وجلسة برنامج تطريز علاجي.

كما تضمنت الفعاليات عرضاً لفيلم الرسوم المتحركة «حديقة الحيوان»، بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، و«نادي غزة لركوب الأمواج»، وهو وثائقي، عُرض بالتعاون مع سينما عقيل وريل فلسطين.

وأتيحت الفرصة أيضاً للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات للمشاركة في مجموعة من الأنشطة في ركن التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة في الجامعة، بما في ذلك ورشة عمل تخليل الزيتون، وصنع سلسلة مفاتيح الخرائط الفلسطينية، وحرف شجرة الزيتون، وصنع فواصل الكتب ومغناطيس الثلاجة، وكتابة رسائل داعمة لأطفال فلسطين.

واشتمل البرنامج على مزاد صامت على مجموعة مختارة من المنتجات، تعكس التراث الفلسطيني.

يشار إلى أن النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة كان قد أطلق في وقت سابق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة القلب الكبير، حملة «تراحم مع غزة» التي نجحت في جمع 400 ألف درهم.