وفاة رضيعة بريطانية بعد فصل أجهزة الحياة عنها.. عانت من مرض خطير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حادث مروع، توفيت رضيعة بريطانية عمرها أشهر، بعد أن تم إيقاف أجهزة دعم الحياة عنها، على الرغم من محاولات والديها مع الجهات القانونية، إذ كانت تعاني من مرض الميتوكوندريا، وحالتها غير قابلة للشفاء، حيث تم فصلها عن الأجهزة لتفارق الحياة بعد ساعات.

رضيعة بريطانية تعاني من الميتوكوندريا

إندي جريجوري رضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر، تعاني من مرض الميتوكوندريا، وهو مرض يسبب استنزاف الطاقة من الجسم ويضعف العضلات، ويسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، وضعف النمو، ومرض الكبد، والقلب، ومرض السكري، ومشكلات البصر والسمع، وتأخُّر النمو، بحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية، ما جعل الأطباء يفصلون الأجهزة عنها.

وفاة رضيعة بريطانية بعد فصل الأجهزة عنها

قالت أسرة إندي جريجوري الرضيعة البريطانية، إنه تم فصلها عن أجهزة دعم الحياة خلال نهاية الأسبوع بعد معركة قانونية، لإبقائها على الأجهزة ونقلها إلى مستشفى أطفال الفاتيكان في روما، ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، توفيت الرضيعة البريطانية بعد فصل الأجهزة عنها إذ لا أمل في الشفاء، بحسب دين جريجوري والدها: «عانت من مرض الميتوكوندريا التنكسي النادر فأزالوا الأجهزة عنها»، وبموجب القانون البريطاني، فإن الاختبار الرئيسي في مثل هذه الحالات يجب أن يكون الحل يخدم المصالح الفضلى للطفل.

فصل أجهزة الحياة عن الطفلة

طالب أبيها بإبقاء الأجهزة، لكن المحاكم الإنجليزية وافقت على فصل أجهزة الدعم، إذ عبر أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنه لا داع لمزيد من العلاج، وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يوم الجمعة بشأن ذلك، بحسب والدها: «لم يحرموها من فرصتها في العيش حياة أطول فقط، بل حرموها من كرامتها لتتوفى في منزل العائلة الذي تنتمي إليه»، إذ تم نقل الطفلة من مستشفى في نوتنجهام بوسط إنجلترا إلى دار لرعاية المسنين قبل فصل الأجهزة.

منح الجنسية

في خطوة غير مثمرة بعد تقديم والديها التماس إلى القنصلية الإيطالية في بريطانيا، منحت الحكومة الإيطالية الطفلة الجنسية الإيطالية، للسماح لها بالانتقال إلى إيطاليا، وكانت هذه القضية هي الوحيدة المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، لكن توفيت الرضيعة، إذ حكم القاضي بيل بأنه من الخطير للغاية إرسال الطفلة إلى المنزل نظرًا للمضاعفات السريرية.

أعراض مرض الميتوكوندريا

الميتوكوندريا مرض نادر، يحدث في جهاز صغير في الجسم، تتمثل وظيفته الرئيسية والأكثر أهمية في إنتاج وتوليد الطاقة، ويعمل هذا المرض على استنزافها، ومن العلامات والأعراض، بحسب «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية:

- ضعف النمو.

- فقدان تنسيق العضلات.

- ضعف العضلات.

- مشاكل بصرية.

- مشاكل في السمع.

- أمراض القلب.

- أمراض الكبد.

- أمراض الكلى.

- اضطرابات الجهاز الهضمي.

- اضطرابات الجهاز التنفسي.

- المشاكل العصبية.

- الخلل اللاإرادي.