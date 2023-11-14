ما هي أسباب وأعراض قصور الغدة الدرقية ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في الرقبة، تعمل على إفراز هرمونات تنظم عديد من وظائف الجسم.

ويعاني عديد من الأشخاص من قصور الغدة الدرقية، وهو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية كمية غير كافية من الهرمونات.

فيما يلي، نذكر لكم في السطور التالية، أسباب وأعراض قصور الغدة الدرقية.

أشارت بوابة الصحة "جزوند.بوند.دي" الألمانية إلى الغدة الدرقية تعتبر من الأعضاء الحيوية في الجسم، لأنها تنتج الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي وتحافظ على توازنها، كما أنها تتحكم في العديد من العمليات داخل الجسم.

وفي حالة الإصابة بقصور الغدة الدرقية تنتج الغدة الدرقية قدر قليل من الهرمونات، وهو ما يبطئ من عملية التمثيل الغذائي ويشعر المصابون بالخمول والتعب وانعدام الدوافع وانخفاض معدل نبضات القلب مع الإصابة بالإمساك واضطرابات التركيز والذاكرة.

- الأعراض:

زيادة الوزن.

جفاف الشعر.

تساقطه وتضخم اللسان.

ضعف السمع.

انخفاض الخصوبة.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

- الأسباب:

ويرجع أسباب قصور الغدة الدرقية إلى عدة أسباب منها التهاب الغدة الدرقية أو إزالتها أو التعرض للعلاج الإشعاعي، أو النقص الواضح في اليود، وتناول بعض الأدوية أو الإصابة بقصور الغدة الدرقية الوراثي.

- كيف يتم تشخيص الغدة الدرقية؟

يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية عن طريق فحص الدم لقياس هرمونات الغدة الدرقية وتحديد قيمة هرمون منبه الدرقية، وبعد ذلك يتم علاج القصور في الغدة الدرقية عن طريق تعويض النقص في الهرمونات بأدوية مماثلة لهرمونات الجسم لرفع المستوى إلى المعدل الطبيعي، وعند تناول الجرعة الصحيحة لن تظهر أية أعراض جانبية.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب أكثر من كوبين من الشاي يوميا.. لن تتوقع

اللحم الضاني.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منه

رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غير متوقعة - ويحذر من هذه الأعراض

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه البلد.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

متى تزور الطبيب عندما تعاني من كثرة التبول؟.. احذر هذه الأعراض