ما هي أنواع قصور القلب وأعراضه ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قصور القلب هو حالة طبية تضعف فيها قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة إلى جميع أنحاء الجسم، ما يسبب عديد من المضاعفات، بما في ذلك ضيق التنفس والتعب والوذمة.

وهناك عدة أنواع من قصور القلب، نستعرضها لكم وفقًا لما ورد في موقع " تايمز أوف إنديا".

- قصور القلب الحاد

يحدث بسبب وجود خلل في صمامات القلب، التي تنظم تدفق الدم في القلب، وقد تظهر أعراضه فجأة ولكنها تتلاشى تدريجياً، ويمكن أن تتفاقم الحالة بعد حدوث نوبة قلبية.

- قصور القلب المزمن

يؤدي قصور القلب المزمن إلى تلف الجانب الأيمن أو الأيسر من القلب، أو كليهما معاً، وتستمر أعراضه في الظهور، ولا تتحسن مع مرور الوقت.

- قصور القلب في الجانب الأيسر

إن النوع الأكثر شيوعاً من قصور القلب هو قصور القلب الأيسر، ويتوضع في البطين الأيسر للقلب في الجانب الأيسر السفلي. عندما يفشل البطين الأيسر في ضخ الدم بكفاءة، فإنه يسبب قصور الجانب الأيسر من القلب، وهذا ما يمنع الجسم من تلقي كميات كافية من الدم الغني بالأكسجين، ويعود الدم إلى الرئتين، مما يسبب ضيقاً في التنفس وتراكم السوائل.

تشمل الأعراض، ضيق التنفس، والسعال، والصفير، والتعب والضعف، وتورم الساقين والكاحلين والقدمين وكذلك ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

- قصور القلب الأيمن

يحدث قصور القلب الأيمن عندما يكون الجانب الأيمن من القلب غير قادر على العمل بشكل صحيح.

ويقوم تراكم الدم في الرئتين الناتج عن قصور القلب في الجانب الأيسر بإجهاد البطين الأيمن، ويضغط على الجانب الأيمن من القلب، مما يؤدي إلى فشله.

ويمكن لمشكلات أخرى، مثل أمراض الرئة أو أمراض الصمامات، أن تؤدي أيضاً إلى فشل الجانب الأيمن من القلب.

وتشمل أعراضه، تورم الساقين والكاحلين والقدمين وانتفاخ البطن وضيق في التنفس والتعب والضعف وانخفاض الشهية وفقدان الوزن واصفرار الجلد والعينين.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب أكثر من كوبين من الشاي يوميا.. لن تتوقع

اللحم الضاني.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منه

رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غير متوقعة - ويحذر من هذه الأعراض

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه البلد.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

متى تزور الطبيب عندما تعاني من كثرة التبول؟.. احذر هذه الأعراض