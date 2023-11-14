وداعا لسقوط الشعر.. 4 أطعمة تعزز نموه وكثافته وتزيد لمعانه

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب العديد من السيدات والفتيات في الحصول على شعر قوي وناعم، ويعتبر النظام الغذائي من أكثر الأمور الفارقة في هذا الأمر، فتناول الأطعمة الصحية وشرب المياه بانتظام له آثار إيجابية على الصحة بشكل عام، والشعر والبشرة بشكل خاص.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أهم الأكلات والأطعمة التي تعزز من نمو الشعر وكثافته، وتساعد على زيادة طوله وقوة خصلاته، وذلك بحسب ما نشره موقع «Metropolis Healthcare».

أطعمة فعالة تساعد على تكثيف الشعر

يعتبر مظهر الشعر مهم جدا للكثير من السيدات والفتيات، ويتأثر بشكل كبير بالأطعمة، إذ أن فروة الرأس تحتاج إلى تغذية مستمرة وجيدة، وذلك من أجل الحصول على شعر لامع وقوي، وفيما يلي أهم تلك الأطعمة:

1- البيض:

حالة الرغبة في الحصول على شعر كثيف، فإن البيض يعد اختيارا مناسبا، فهو من الأطعمة المفيدة لصحة الشعر، إذ يحتوي على بروتينات متنوعة تزيد من إنتاج الكولاجين في الجسم، ما يساعد على زيادة كثافة وسماكة الشعر، فضلا عن معدن الحديد الذي يحسن الدورة الدموية، ويطول خصلات الشعر.

2- الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين B وحمض الفوليك، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين E، الذي يزيد من الدورة الدموية لبصيلات الشعر، وبالتالي ينمو الشعر بشكل أكبر ويعزز من كثافته.

3- الجزر:

لكي تحصلي على شعر ناعم، يجب أن يكون الجزر ضمن نظامك الغذائي اليومي، إذ أنه مصدر غني بفيتامين A، الذي يساهم في كثافة الشعر وترطيبه، بالإضافة إلى أنه يمنع الشيب المبكر للشعر ويجعله أكثر حيوية.

4- الخضروات الورقية:

تعتبر الخضروات من الأطعمة المهمة التي يجب أن تضعها السيدات والفتيات في مقدمة نظامهن الغذائي اليومي، فبجانب مساهتمها في حماية الجسم من العدوى والالتهابات، فإن تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب، يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع، إذ تحتوي على نسبة كافية من الحديد.