الامارات | طائرة تصطدم بسيارة! .. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث سير نادر الحدوث، حيث وثق اصطدام طائرة خفيفة وسيارة ركاب في ولاية تكساس الأمريكية.

وهبطت طائرة خفيفة من طراز "Lancair IV-P Propjet" اضطراريا في مطار "Aero Country" بولاية تكساس.

وقالت مواقع اخبارية أميركية إن الطيار فشل في إيقاف الطائرة في نهاية المدرج، ما أدى إلى اختراقها الحاجز لتصتدم بسيارة مارة.



مقطع الفيديو نقلاً عن ITV News