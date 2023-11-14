6 أعمال صالحة عقب صلاة الفجر للتقرب إلى الله.. احرص عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأمهات والسيدات يرغبن في التقرب من الله بأي طريقة، وتعد الأعمال الصالحة وذكر الله في كل حين، من أفضل الأمور التي يفضل للسملم أن يفعلها، والكثير منهن لا يعرفن ما الذي يمكن فعله بعد الانتهاء من صلاة الفجر، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل الأعمال الصالحة التي تزيد من الحسنات وترفع من درجات المؤمن في الدنيا والآخرة.

أعمال صالحة يستحب فعلها بعد صلاة الفجر

العديد من الأمهات يفضلن الصلاة في هذا التوقيت من اليوم، ثم تبدأ في الدعاء لأولادها وعائلتها، ليحفظهم الله من أي مكروه ويمدهم بالصحة والعافية، ويحقق لهم أمنتياتهم، ويعد وقت الفجر، من التوقيات المناسبة لاستجابة الدعاء فالشخص يكون في صلاته خاشعا، وأقرب إلى ربه، وفيما يلي نذكر أهم الأعمال التي يستحب فعلها، وفقا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية:

1- الترديد مع المؤذن كما ينادي، حتى إذا قال المؤذّن:«حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قال المسلم: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

2- دعاء ما بعد الأذان، وسؤال الله -تعالى- الوسيلة والفضيلة لرسول الله.

3- الدعاء بين الأذان والإقامة.

4- صلاة ركعتين نافلةً؛ وهي سنّةٌ عن رسول الله.

5- تأدية فريضة الفجر على وقتها.

6- ترديد أذكار ما بعد الصلاة، وأذكار الصباح، وما تيسّر من ذكر وتلاوة القرآن حتى طلوع الشمس.

أفضل الأذكار التي تقال في الصباح

هناك الكثير من الأذكار التي يستحب للمسلم أن يقرأها في الصّباح والمساء، ومنها ما يأتي، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية:

1- أية الكرسي.. «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

2- قراءة سورة الصمد، والمعوذتين

- «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ».

- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ».

-«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ». ثلاث مرّات.

3 قراءة دعاء «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

4- «أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر».

5- «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

6- «اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، أربع مرّات.

7- «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر».

8- «اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، ثلاث مرّات.

9- «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». سبع مرّات

6- قراء دعاء: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كُله ولا تَكِلْني إلى نفيس طرفة عين».