فوائد صحية لا تتوقعها لتناول عسل المانوكا- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

عسل المانوكا هو نوع من العسل يُنتج من رحيق أزهار شجرة المانوكا في نيوزيلندا.

يتميز عسل المانوكا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله من العسل الأكثر قيمة وفائدة.

وأشار مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إلى أن، عسل المانوكا يوفر عديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، لاحتوائه على مادة "ميثيل جليوكسال".

وأوضح المركز أن عسل المانوكا يساعد في علاج العديد من الأمراض مثل متاعب المعدة، والأمعاء، وأمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الحلق.

كما يساهم استهلاكه في علاج الالتهابات الجلدية مثل السعفة، وحب الشباب، وفطريات القدم، وكذلك السحجات، واضطراب التئام الجروح.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب أكثر من كوبين من الشاي يوميا.. لن تتوقع

اللحم الضاني.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله- وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منه

رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غير متوقعة - ويحذر من هذه الأعراض

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه البلد.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

متى تزور الطبيب عندما تعاني من كثرة التبول؟.. احذر هذه الأعراض