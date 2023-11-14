ألم الظهر.. إليك أسبابه وأعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - ألم الظهر هو أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا التي يعاني منها عديد من الأشخاص لعدة أسباب مختلفة، ما يسبب الانزعاج وعدم الراحة.

لكن، هل تعلم علام يشير ألم الظهر؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما جاء في وكالة "نوفوستي" الروسية.

قال الدكتور أندريه كوندراخين أخصائي أمراض الباطنية: "يشير ألم الظهر إلى أمراض الأعضاء الموجودة في الحوض".

وتابع: "إذا استمر ألم الظهر طوال اليوم، يجب استشارة الطبيب، حيث سيطلب من المريض الخضوع لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد سبب الألم".

وأضاف: "غالبا ما يشير ألم الظهر لدى النساء إلى أمراض في أعضاء الحوض والجهاز التناسلي، ولدى الرجال، يمكن أن يكون من أعراض مرض المثانة".

واستكمل: "يمكن أن تسبب أمراض الكلى والمعدة والقلب ألم الظهر أيضا".

وأوضح: "قرحة المعدة، أو التهاب المرارة أو التهاب البنكرياس، من الأمراض تسبب أحيانا ألما في الظهر، حتى أن البعض يفقدون الوعي بسببه".

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