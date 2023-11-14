تناوله فورا.. نوع خضار يحارب سموم الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن تساعد بعض الخضروات على إزالة السموم من الجسم، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على تنظيف الجسم.

فيما يلي، نذكر لكم نوع خضار يساعد على إزالة السموم من الجسم، وفقًـا لما ورد في صحيفة "نوفوستي" الروسية.

قالت الدكتورة مارجاريتا كورولوفا خبيرة التغذية الروسية: "إن تناول الكرنب يساعد على إزالة السموم وتجديد الجسم".

وأشارت الخبيرة إلى أن، الكرنب غني بعنصر الكبريت الذي يساعد في الحفاظ على مستوى معين من الجلوتاثيون المضاد للأكسدة في الخلايا، وهو ضروري لتطهير الجسم بفعالية من السموم.

وأضافت، يجب إضافة الكرنب إلى نزامك الغذائي، لأنه مصدر للكبريت، الذي بدوره يحافظ على مستوى الجلوتاثيون في الجسم، وتساهم هذه المادة في عملية إزالة السموم وتجديد الجسم.

كما يساعد على تعزيز صحة الكبد، وتطهير الجسم من المستقلبات (نواتج عملية الأيض).

وأوضحت أيضًا، يساعد الكبريت الموجود في الكرنب على تجنب التسمم المزمن، حتى إذا كانت هناك عوامل مساعدة لذلك، مثل العمل أو العيش في مناطق تكثر فيها مصادر الأملاح المعدنية الثقيلة.

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