موعد ارتداء الملابس الشتوية.. إليك أفضل طريقة لتحديد عدد القطع لطفلك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخوفات عديدة تراود الأمهات بشأن أطفالهن، خاصة مع تفلب الطقس وتباين درجات الحرارة، خلال فصل الخريف وقرب حلول الشتاء، نظرا لضعف مناعة الصغار مقارنة بالكبار، ما يجعلهم صيدا سهلا للفيروسات التنفسية التي تجد طريقها في الانتشار خلال تلك الفترات من العام، وعادة ما يكون السؤال الأبرز في تلك الفترة الانتقالية بين الفصلين، عن التبديل إلى الملابس الشتوية، والوقت الأنسب لها، حتى لا يصاب الأطفال بنزلات البرد والإنفلونزا.

التبديل إلى الملابس الشتوية

تحدث الدكتور عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال، لـ«هُن»، عن نصائح للحفاظ على صحة الأطفال، وكيفية التبديل إلى الملابس الشتوية لحمايتهم من الأمراض: «تبديل قطع الملابس يأتي تباعًا، زيادة قطعتين من الملابس القطنية، ثم زيادة قطعة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار»، وأكد أن الفئة والمرحلة العمرية تختلف في طبيعة ملابسها وعدد القطع.

ويشير إلى أنه يجب زيادة قطعتين للأطفال في الوقت الحالي، للحفاظ على الجهاز التنفسي من الأحوال الجوية، إذ يبدأ الشعور بالبرودة خاصةً خلال فترات الليل: «للكبار يجب إضافة قطعة ملابس إضافية، وهو أقل من الأطفال لأنّ أجسادهم معرضة للأمراض والعدوى، بسبب قلة المناعة، خاصة مع اكتشاف حالات للفيروس المخلوي».

اقرأ أيضًا: كيف تحمي أولادك من موجة الطقس المتقلب؟.. احذري الشبورة والضباب

موعد ارتداء الملابس الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، موعد ارتداء الملابس الشتوية، مؤكدة أن الملابس تختلف عند الخروج في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة: «لازم ارتداء جاكيت خفيف من ملابس الشتاء، تفادًيا للشعور بانخفاض درجات الحرارة، ولعدم الإصابة بالأمراض والأوبئة الشتوية».

نصائح عند التبديل للملابس الشتوية

وقدم الدكتور عفيفي السيد، عددًا من النصائح، تمثلت في التالي:

- الابتعاد عن اللبس الخفيف أو ما يعرف بالشيفون.

- الاعتماد على الأنواع القطنية.

- ارتداء قطعتين بحد أقصى الآن حتى لا يشعر الطفل بالتعرق.

- إذا تواجد نشاط للرياح مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، وهنا يجب زيادة قطعة إضافية من الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

- تناول السوائل والمشروبات الدافئة والأطعمة الغنية بالخضراوات والفيتامينات.