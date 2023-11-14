اليوم العالمي للسكري.. أعراض تشير إلى المرض لدى النساء قي سن الـ50

القاهرة - سمر حسين - ماما

مرض السكري، حالة مزمنة تحدث بسبب عدم إنتاج البنكرياس للأنسولين، وتُصاب السيدات به أكثر بعد سن 50 عاما، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، الذي أرجع السبب إلى التقدم في العمر، وعادات نمط الحياة السيئة، أو الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم، إذ يؤكد أطباء ضرورة تشخيص هذا المرض مبكرًا، قبل أن ينتشر في الجسم، لذا نستعرض أعراض مرض السكري عند النساء في سن الخمسين للوقاية منه، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري.

أسباب مرض السكري

في اليوم العالمي للسكري، قالت الدكتورة هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، لـ«هُن»، إن مرض السكر يحدث لدى النساء فوق الخمسين بسبب التهاب البنكرياس وقلة إنتاج الإنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم، فضلًا عن أمراض الالتهاب الرئوي التي تزداد مع التقدم في العمر، والسمنة المفرطة، وهو ما ينتج عنه ارتفاع الإصابة بالسكر: «الإصابة بداء السكري أو زيادة خطر الإصابة به في سن الخمسين ينتج عن عدة عوامل لا بد من علاجها، وتراكم الجلوكوز في الدم، يؤدي إلى مضاعفات صحية، لذلك عند ظهور الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب».

أعراض مرض السكري

أوضحت «هايدي»، أن النساء بعد سن الخمسين، تظهر عليهن بعض أعراض السكر، ونقدمها في التالي، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري:

- التئام الجروح ببطء.

- عدم وضوح الرؤية.

- زيادة العطش والجوع.

- انخفاض الشعور في اليدين أو القدمين.

- الغثيان الشديد.

- التهابات الجلد.

- ظهور بقع من الجلد الغامق في مناطق الجسم ذات التجاعيد.

- التهابات المسالك البولية.

- متلازمة تكيس المبايض.

- اللا مبالاة والشعور بالإرهاق حتى بعد النوم لمدة 8 ساعات.

- فقدان السمع، لأنه يؤثر على الخلايا العصبية في الأذنين، إذ يؤدي اضطراب في السمع وفي التعرف على الأصوات.

- حدوث مشكلات في الرؤية، فقد يدل ذلك على حدوث تغيرات بسبب التقدم بالعمر.

- الوزن الزائد.

وأكدت أخصائي أمراض الباطنة، أنه يجب تناول الأدوية التي تساعد على تتبع مستوى السكر في الدم، وتحديد أفضل جرعة أنسولين، عقب إرشادات الطبيب المعالج.

نصائح للسيطرة على مرض السكري

قدم الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح للسيطرة على مرض السكري، كالتالي:

- إتباع نظام غذائي متوازن.

- تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم.

- إنقاص الوزن والحفاظ عليه، للقيام بذلك، يجب أن يتضمن نظامك الغذائي كمية أصغر وأقل من الدهون والسكر.

- يجب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة مغذية.

- تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، من الجيد أيضًا تقليل اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها عديد من الفوائد الصحية.