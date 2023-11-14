اتحكم في أكلك وسيطر على السكر في يومه العالمي.. أطعمة مثالية للمرضى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اتباع نظام غذائي صحي من الثوابت الرئيسية التي يجب أن يحافظ عليها مرضى السكر، وفي اليوم العالمي للسكري، نستعرض مجموعة من الوجبات المثالية للمصابين بالمرض، تساهم في تحسين قوتهم الجسدية، ومدهم بالطاقة والنشاط، بحسب ما نشره موقع «healthline» الطبي.

أطعمة مثالية لمرضى السكر

إدارة نسبة السكر في الدم، من الأمور المهمة لمن يعانوا من مرض السكري، لذا يعتبر من المهم أن يتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والأطعمة المخفضة من السكر.

1- الأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية، وفي مقدمتها: السلمون، السردين، الرنجة، والماكريل، تعتبر جميعا مصادر جيدة لمرضى السكري، لاحتوائها على أوميجا 3، كونها تحافظ على صحة القلب وتعطي شعورا بالشبع، لأنها تحتوي على نسبة كافية من البروتين، كما أشارت الدراسات الطبية، إلى أن الأسماك تعمل على تنظيم تسبة السكر في الدم.

2- الخضروات والأوراق الخضراء:

تعتبر الخضروات من الأطعمة المثالية التي تحافظ على صحة مرضى السكر، إذ أنها تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات منخفضة، بالتالي لن تؤثر على نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها بها مضادات أكسدة تحمي صحة القلب والعين، فضلا عن أنها غنية بفيتامين «سي».

3- البيض:

يساعد تناول البيض بانتظام على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يقلل من نسبة الالتهابات ويحسن من الأنسولين في الدم، ويعزز نسبة إدارة الدم في السكر.

4- تناول الحبوب والبقوليات:

البقوليات من الوجبات التي ينصح بتناولها لمرض السكر، وفي مقدمتها الفاصوليا، فهي من الأطعمة الرخيصة الثمن الغنية بالعديد من الفيتامينات، مثل: الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف التي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم.

5- تناول كميات مناسبة من الفواكه، التي تعد بديلا طبيعيا عن السكريات.

فواكه مفيدة لمرضى السكري

1- البطيخ:

البطيخ من الفواكه المتعددة االفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، ويمكن لمريض السكري تناول 200 جرام منه.

2- التفاح:

تناول تفاحة متوسطة الحجم خيار جيد لمرضي السكر، لأنها تحتوي على 95 سعرا حراريا و25 جراما من الكربوهيدرات، وبه فيتامين C، ومن المفيد عدم تقشير التفاح، لأن القشرة مفيدة ومغذية وبها الألياف ومضادات الأكسدة.

3- الكمثرى:

الكمثرى مصدرا ممتازا للألياف لمرضى السكري، خاصة أن كانت ناضجة.