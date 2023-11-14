7 أطعمة تحسن جودة النوم- تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - النوم هو أحد أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، فهو يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

لذا، يسبب الحرمان من النوم عديد من الضماعفات الصحية.

وهناك عديد من العوامل التي تؤثر على جودة النوم، بما في ذلك النظام الغذائي.

فيما يلي، نقدم لكم أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم، وفقًا لما جاء في وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفقا للدكتورة مولي هيمبري خبيرة التغذية الأمريكية، يساعد تناول 7 أطعمة على تحسين نوعية النوم في الليل، وتشمل:

- الكرز:

لاحتوائه على الميلاتونين، وهو هرمون النوم الرئيسي، وتناول عصير الكرز ليلا يساعد على تحسين جودة النوم.

- الكيوي:

لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تحسن عملية الهضم، وجودة النوم.

- لحم الديك الرومي:

لأنه غني على حمض تربتوفان الأميني، الذي يؤثر في دورة النوم والاستيقاظ.

- سمك السلمون:

نظرًا لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية، تعمل أيضا على تحسين النوم.

- اللبن الزبادي:

يساعد بروتين ألفا لاكتالبومين الموجود في اللبن الزبادي على الاستيقاظ بسهولة، كما أن الكالسيوم، الموجود في منتجات الألبان، يساعد على النوم بسهولة.

- بذور اليقطين

يلعب المغنيسيوم الموجود في بذور اليقطين دورًا رئيسيًا في تعزيز صحة الجهاز العصبي، ما يعزز جودة النوم.

- الطماطم:

تحتوي على الليكوبين الذي يؤدي انخفاض مستواه في الجسم إلى تقليل مدة النوم، وينصح للحصول على فائدة أكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم.

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