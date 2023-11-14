أطعمة تساعد على تحسين الرؤية.. منها البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - العين هي أحد أهم أعضاء الجسم، فهي المسؤولة عن حاسة البصر التي تلعب دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية.

هناك عديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين الرؤية، وذلك لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة العين، مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

في هذا التقرير، نذكر لكم بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين الرؤية، وفقًا لموقع "ridlife".

قالت لطبيبة العيون الأمريكية ريبيكا تايلور: "لتحسين الرؤية يجب تناول الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي".

وتابعت: "يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي، وتشمل الجزر والبطاطا الحلوة والمشمش والبطيخ، وفيتامين A يعطي شبكية العين كل ما تحتاجه لتحويل الأشعة الضوئية إلى صور، ويساعد على بقاء العينين رطبة".

وأضافت: "من الضروري تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والخوخ والطماطم والفراولة والفلفل الحلو، لأن هذا الفيتامين يعمل على إصلاح الخلايا المتضررة من الجذور الحرة ويمنع أو يؤخر تطور الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر".

وبالإضافة إلى ذلك، نصحت الطبيبة للحفاظ على صحة العينين بتناول أسماك السلمون والتونة والسردين والهلبوت والسلمون المرقط، التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وكذلك الخضروات الورقية والبيض الغني باللوتين وزياكسانثين. تقلل هذه المواد من احتمال الإصابة بأمراض العين في سن الشيخوخة، وتعيد وظيفة الدموع إلى طبيعتها وتحمي البقعة - جزء العين المسؤول عن الرؤية المركزية".

واستكملت: "يوصي أيضًا بتناول الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس لأن هذه المنتجات تحتوي على فيتامين Е الذي يدعم صحة خلايا العين".

وتقول: "يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك الذي يحمي العين من التأثيرات الضارة للضوء، والنحاس لتكوين خلايا الدم الحمراء. ويمكن العثور على كلاهما في البقوليات والمحار واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن".

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