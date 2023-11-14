علامات إذا ظهرت عليك صباحا تنذرك بمشكلة خطيرة في الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر تدل على وجود مشكلة بالدماغ، وتختلف الأعراض على حسب نوع المشكلة، ويمكن أن تتمثل في التهابات الدماغ.

التهاب الدماغ يصيب أنسجة الدماغ، ويحدث لعدة أسباب منها العدوى الفيروسية والالتهاب المناعي الذاتي والعدوى البكتيرية ولدغات الحشرات وغيرها.

ووفقًا لما جاء في"مايو كلينك" المعني بالصحة، عندما يحدث الالتهاب بسبب عدوى في الدماغ، فإنه يُعرف باسم التهاب الدماغ المُعدي، ولكن عندما يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للدماغ، فإنه يُعرف باسم التهاب الدماغ المناعي الذاتي، وفي أغلب الأحيان يكون السبب مجهولاً.

الأعراض

أغلب المصابين بالتهاب الدماغ المُعدي تشبه أعراض الإنفلونزا:

الصداع الصباحي.

الحمى.

آلام في العضلات أو المفاصل.

الإرهاق أو الضعف.

وعادةً تتبعها أعراض أكثر شدة خلال ساعات أو أيام، مثل:

تيبس الرقبة.

صعوبة التركيز.

فقدان الإحساس.

صعوبة المشي.

ضعف في العضلات.

وفيما يلي بعض الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر في الصباح مع التهاب الدماغ:

- الحمى.

- القيء والغثيان.

- فقدان الوعي.

- تشنجات في أجزاء من الجسم.

- تشوش الرؤية.

عوامل الخطر

العمر.

ضعف الجهاز المناعي.

تغيرات فصول السنة.

أمراض المناعة الذاتية.

التدخين.

الوقاية

ممارسة عادات صحية جيدة.

عدم مشاركة الأدوات الصحية مع أحد.

ممارسة الرياضة.

تناول الخضروات الغنية بالألياف.

تكرار غسل الأيدي بالماء والصابون.

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