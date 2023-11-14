هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول الكبدة.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، عن فئات ممنوعة من تناول الكبدة، رغم فوائدها، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية.

وقالت ليندا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الكبدة مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية والبروتينات، كما أنها غنية بفيتامين b12 و A، D.

وأشارت إلى أن هناك 5 فئات ممنوعين من تناولها وهم:

١- مرضى الكوليسترول

لأن الكبد يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، وبالتالي يزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

٢- مرضى ضغط الدم

الكبد يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ما يؤثر على ضغط الدم ويزيد من ارتفاعه.

٣- مرضى القلب

يتسبب تناول الكبدة لمرضى القلب في زيادة ضرر الشرايين لما تحتوي عليه من دهون مشبعة.

٤- مرضى النقرس

يتسبب تناول الكبدة في مشكلات كبيرة لمرضى النقرس، لأنه يحتوي على بروتين عال، ودهون مشبعة.

٥- الحوامل

يزيد تناول الكبدة من حدوث تسمم لدى المرأة الحامل وتشوه الجنين لما تحتوي عليه من نسبة عالية من فيتامين أ.

وقدمت عدة نصائح تتمثل في ما يلي:

١- تناول الكبدة باعتدال على الأقل كيلو في الأسبوع.

٢- طهي الكبدة بشكل صحي.

٣- تنظيف الكبدة من الدهون المشبعة.

٤- شراء الكبدة من مكان مضمون المنشأ.

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