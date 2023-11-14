طبيب أسنان يكشف علامات مبكرة تدل على الإصابة بسرطان الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث سرطان الفم، عندما يتطور ورم على سطح الشفاه أو الفم أو اللثة.

ويقول نيل سيكا، طبيب الأسنان البريطاني، لصحيفة إكسبريس: "تمامًا مثل أي نوع آخر من أنواع السرطان، يعد الاكتشاف المبكر لسرطان الفم أمرًا أساسيًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل".

وحدد طبيب الأسنان العلامات الأولى لسرطان الفم التي يجب البحث عنها.

وفقا لسيكا، فإن العلامات الرئيسية لسرطان الفم تتمثل في هي تقرحات الفم التي لا تلتئم بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو وجود كتل في الفم، أو تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

ومع ذلك، فإن هذه الأعراض ليست العلامات الوحيدة لسرطان الفم التي يجب الانتباه إليها.

وأضاف طبيب الأسنان: "قد تشمل الأعراض الأخرى صعوبة في البلع تستمر لبضعة أسابيع، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، أو ارتخاء الأسنان لأي سبب غير مبرر، أو نزيف غير مبرر أو تنميل في الفم".

ونصح: "من المهم أن تتذكر أن كل هذه العلامات والأعراض يمكن أن يكون لها أيضًا تفسير طبيعي، ولكن إذا كانت تقلقك أو كانت مستمرة، فيجب عليك زيارة طبيب أسنان لإجراء فحص طبي متخصص."

ويوصي سيكا بمراجعة طبيب أسنان إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، ومع ذلك، يمكن أن تساعد فحوصات طبيب الأسنان المنتظمة أيضًا في تحديد العلامات التحذيرية مبكرًا.

وقال طبيب الأسنان: "قم بزيارة طبيب أسنان بانتظام، لأنه مدرب خصيصًا على فحص سرطان الفم كجزء من الفحص الطبيعي".

وأوضح سيكا أيضًا أنه يمكنك إجراء فحص "سريع وسهل" لفمك في المنزل.

وينصح طبيب الأسنان باتباع الخطوات البسيطة التالية:

ارفع لسانك للأعلى وابحث عن أي تغيرات غير عادية في لون فمك، استخدم إصبع السبابة واضغط على طول أرضية فمك وأسفل لسانك لتستشعر أي تورم أو كتل أو تقرحات .

افتح فمك واسحب خديك إلى الخارج، ابحث عن أي بقع حمراء أو بيضاء على الجزء الداخلي من خديك، يمكنك أيضًا استخدام إصبع السبابة للتحقق من وجود تقرحات أو كتل أو ألم.

استخدم إصبعي الإبهام والسبابة داخل اللثة وخارجها، وحركهما ببطء حول فمك لتستشعر أي شيء غير عادي.

اسحب شفتك العليا للأعلى وشفتك السفلية للأسفل لتنظر داخل الفم بحثًا عن أي تقرحات أو تغيرات في اللون، استخدي إبهامك والسبابة لتتحسس حول شفتيك بحثًا عن أي كتل أو نتوءات.

افحص وجهك، هل هناك أي تورم في وجهك أو فكك لم تلاحظه من قبل؟ هل يمكنك رؤية أي شامات أصبحت أكبر؟ مرر أصابعك على طول الفك على كلا الجانبين لتشعر بما إذا كان وجهك يبدو متناسقًا.

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