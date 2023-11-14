يقلل الكوليسترول.. طعام شهير يحمي القلب والعينين والمخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تقدم أغلب الأطعمة فوائد عديدة للجسم، يرتبط بعضها بصحة القلب والعينين، وهو ما يتميز به البيض.

ووفقا لما جاء في موقع Health Shots، فإن تناول البيض يحمي القلب والعينين، لاحتوائه على البروتين والسعرات الحرارية بكميات يحتاجها الجسم.

البيض والقلب

تناول البيض يساعد على رفع نسبة الكوليسترول الجيد المفيد للجسم، وبالتالي تجنب الإصابة بالمشكلات الصحية المتعلقة بالقلب والمخ.

البيض والعين

كذلك يمكن لتناول البيض حماية العينين، فالصفار وحده يحتوى على اللوتين الهام لصحة البصر، كما يعد أحد أبرز مضادات الأكسدة الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض العين المختلفة.

فوائد أخرى لـ البيض

الشعور بالشبع

- خفض الدهون الثلاثية

تعزيز صحة الدماغ

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