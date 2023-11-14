مفاجأة صادمة.. هذا ما يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخبز من الأطعمة الأساسية التي يحرص كثير من الأشخاص على تناوله بصفة يومية، فهو مصدر مهم للطاقة والكربوهيدرات، ومع ذلك، يخشى البعض من استهلاكه بسبب مخاوفه المتعلقة بارتفاع الكوليسترول.

فيما يلي، نذكر لكم مدى تأثير تناول الخبز على الكوليسترول، وفقا لما ورد في موقع "Live strong".

أشارت دراسة أُجريت في سبتمبر 2015، نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن، تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز، يخفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل أفضل من الأطعمة الخالية بالحبوب الكاملة.

إذا يحتوي الخبز على نسبة وفيرة من الألياف، وهي مادة مغذية أخرى تساعد على منع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وفقًا لما قالته الدكتورة جيليان كلاين، أخصائية التغذية الأمريكية.

كما أفاد تحليل تلوي في مايو 2017، نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن 3 جرامات من الألياف القابلة للذوبان اللزجة يوميا خفضت مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 10%، ما ساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وهناك عدة نصائح عليك اتباعها لخفض ارتفاع الكوليسترول:

- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

- طهي الطعام بالزيوت النباتية، مثل الزيتون، وعباد الشمس.

- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون والجوز وبذور الكتان.

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