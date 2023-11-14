تعرضت لـ2000 زلزال.. لن تتوقع ما حدث في هذه المدينة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الاضطراب يعيشها سكان أيسلندا، حيث تلوح في الأفق مخاوف من ثوران بركاني بعد آلاف الزلازل التي ضربت البلاد.

ونشر أشخاص من أيسلندا العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر منازلهم تهتز، وفقا لموقع ndtv.

ويُظهر أحد المقاطع التي انتشرت طريقًا ينقسم بالقرب من جريندافيك "Grindavik" ويخرج منه البخار مع انتشار الصهارة تحت الأرض.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، إن هناك خطرا كبيرا لحدوث ثوران في شبه جزيرة ريكيانيس أو بالقرب منها بسبب حجم الصهارة تحت الأرض ومعدل تحركها.

وتعرضت أيسلندا، وفي الأيام القليلة الماضية، لأكثر من 2000 زلزال صغير وطُلب من الناس إخلاء مدينة جريندافيك، البالغ عدد سكانها حوالي 4000 شخص.

وبعد الانتظار لساعات في سياراتهم، تمكن السكان من دخول منازلهم لبضع دقائق فقط لأخد بعض مقتنياتهم، مع تواجد الشرطة ومركبات الحماية المدنية على أهبة الاستعداد.

كما أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، بيانا حذرت فيه من احتمال حدوث ثوران بركاني: "لقد زادت الزلازل ومؤشرات النشاط البركاني فوق المستويات الطبيعية في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب ريكيافيك".

وأعلنت أيسلندا، التي تضم 33 نظامًا بركانيًا نشطًا، حالة الطوارئ، مع فتح الملاجئ ومراكز المساعدة في العديد من البلدات المجاورة.

وقال فيدير رينيسون، رئيس وكالة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا: "لدينا شق يبلغ طوله حوالي 15 كيلومترا، ويمكننا أن نرى في أي مكان في هذا الشق إمكانية حدوث ثوران بركاني".

وفي الوقت نفسه، ثار أحد أنشط البراكين في العالم، جبل إتنا في إيطاليا، وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه في مكان قريب سماء الليل مضاءة بالثوران.

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