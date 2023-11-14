199 شخص ويستهلكون 80 كجم أرز يومياً.. قصة أكبر عائلة في العالم يعيشون تحت سقف واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في قرية باكتاونج الهندية، تعيش أكبر عائلة معروفة في العالم، حيث يبلغ عدد أفرادها 199 شخصًا يعيشون تحت سقف واحد في مبنى عملاق.

كان بطريرك الأسرة، بو زيونا، رجلًا دينيًا زعم أنه نبي الله. كان متزوجًا من 38 امرأة وأنجب 89 طفلًا. توفي زيونا في عام 2021، لكن عائلته لا تزال تعيش معًا تحت سقف واحد.

يشارك أفراد الأسرة كل شيء، من العمل اليومي إلى الطعام والشؤون المالية. يجتمعون مرتين يوميًا لتناول الطعام، ويتعاونون في الزراعة وتربية الحيوانات وأعمال النجارة.

الحفاظ على أسرة مكونة من 199 فردًا معًا وإطعامهم وارتداء الملابس ليس بالشيء السهل، والممتع في الأمر أن الجميع يشارك، سواء من خلال العمل في أحد مزارع الخنازير الخمس التابعة للعائلة وتربية حوالي 100 خنزير لاستهلاك اللحوم، أو في الحقول، أو زراعة محاصيل مختلفة، أو العمل في إحدى ورش النجارة الأربع التابعة للعائلة وورشة واحدة للألمنيوم.

تعتبر الوجبتان اليوميتان لوحدهما مهمة ضخمة، لأنها تحتوي على ما لا يقل عن 80 كجم من الأرز بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى، والتي يتم إعدادها في قدور عملاقة يجب تنظيفها بعد ذلك. ولكن هذه أيضًا مهام مشتركة، لذلك لا أحد يشتكي، وذلك حسب ما نقل موقع oditty central.

على الرغم من أن الجميع يريدون الاستمرار في إرث بو زيونا، إلا أن الأمور تتغير بالنسبة لأكبر عائلة في العالم. بعض أبناء زيونا متزوجون من زوجات واحدة أو أكثر، لكن البعض الآخر منفتح على إرسال أطفالهم إلى أماكن أخرى للحصول على تعليم أفضل.

يدرك أفراد الأسرة أن إرث تعدد الزوجات قد يموت معهم، لكنهم يأملون أن تبقى عائلتهم موحدة لفترة طويلة.

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