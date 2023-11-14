واقعة مروعة.. رجل ينهي حياة زوجته وأولاده الثلاثة - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واقعة صادمة شهدتها تركيا، تمثلت في إنهاء رجل حياة زوجته وأطفاله الثلاثة، ولم يكتف بذلك بل حاول التخلص من حياته أيضا.

ووفقا لموقع Hurriyet التركي، أقبل أوزجور نايمان على قتل زوجته سيفيلاي وأطفاله الثلاثة بطلق ناري داخل الشقة التي تقيم فيها العائلة في الطابق الثالث في شارع يوكشباشي بمنطقة بيوغلو حاج أحمد بمدينة اسطنبول.

وأبلغ الجيران الشرطة بعد سماع صوت الرصاص، ورغم تدخل الأطباء لإنقاذ الزوجة وأطفالها الثلاثة، لكنهم جميعا فارقوا الحياة، كما أن الرجل حاول الانتحار لاحقا، لكنه لم يمت رغم أنه أطلق النار على نفسه أيضا.

ويتلقى الرجل العلاج حتى الآن في غرفة العناية المشددة داخل مستشفى في اسطنبول، دون الكشف عن أسباب قيامه بقتل أفراد عائلته، إلا أن وسائل الإعلام أشارت إلى وجود خلافاتٍ بينه وزوجته.

وكان المتهم قد كشف في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قبل ارتكابه الجريمة أنه يعاني من خيبات عاطفية.

وقال: "أنا أشعر بالملل الشديد من كل شيء ويبدو الأمر بلا معنى الآن. سأموت في نهاية المطاف، إما اليوم أو غدا، وبما أنني أحب زوجتي وأولادي كثيراً، فأنا أريد أن أنقذهم من هذا العالم الزائف، سأزعج أحبائي ومن يحبونني للمرة الأخيرة".

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