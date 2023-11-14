انتبه إليها هذا الشتاء.. تحذير من أعراض سلالتين جديدتين لـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ظهور متحورين جديدين لفيروس كورونا، أعلنت عنهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدة دول في أوروبا مثل المملكة المتحدة، يبحث الأشخاص عن الأعراض.

ومع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تنتشر الفيروسات، ومنها متحورات كورونا، وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، أصبح البديل الفرعي الجديد لأوميكرون – HV.1 – هو السلالة الأكثر شيوعًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتم العثور مؤخرًا على متغير جديد آخر، JN.1، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه السلالة من متغيرات بيرولا، ووصفت بأنها أكثر مراوغة مناعية .

وفقًا للدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيسي في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير ببريطانيا ، فإن الأعراض التي يجب مراقبتها تعكس إلى حد كبير تلك التي اعتدنا عليها طوال فترة الوباء.

لكنه أوصى أيضًا بالبحث عن العلامات التالية:

متحور HV.1

الحمى

السعال

التعب

احتقان بالأنف

سيلان الأنف

متحور JN.1

الإسهال

الصداع

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