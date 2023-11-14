أثار الرعب.. كلب يحمل جمجمة بشرية بأحد شوارع المكسيك - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شوهد كلب في الشارع وهو يحمل جمجمة بشرية، بينما شوهد كلب آخر يركض مسرعًا مع ساعد موشوم في فمه.

ووفقا لصحيفة dailystar، استدعى رجل في بريساس دي لا بريمافيرا، وهو أحد أحياء مدينة زابوبان المكسيكية، الشرطة لرؤية كلب، يحمل جمجمة بشرية.

كانت المشاهد المروعة مجرد إشارة إلى أن شيئًا أكثر رعبًا سيتم اكتشافه قريبًا، قبل أن تتمكن لجنة بحث خاليسكو ومجموعة بحث زابوبان من العثور على المكان الذي تحصل منه الكلاب على أجزاء الجسم البشري.

وتنتشر في المكسيك عمليات الاختفاء، التي ينفذها عادة أعضاء عصابات المخدرات، ولا يختلف الأمر عن مدينة زابوبان في ولاية خاليسكو، ففي وقت سابق من هذا العام تم اكتشاف 45 كيسًا تحتوي على بقايا بشرية في أحد الأودية.

وكانت الأكياس التي عثر عليها الأسبوع الماضي تحتوي على رفات سبعة أشخاص على الأقل، وقالت مجموعة لوز دي إسبيرانزا، وهي مجموعة من أقارب المفقودين في المنطقة، إنهم لا يستطيعون استبعاد أن الكلاب أكلت بعض الرفات.

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