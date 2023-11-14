حسام موافي يحذر من ظهور هذه الأعراض.. توجه لطبيب المخ فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الأشخاص على نحو مفاجئ، وغالبًا ما يجهلون السبب وراء ذلك، لذا تحتاج إلى سرعة الذهاب إلى الطبيب.

وحسب ما ذكره الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر تتطلب سرعة التوجه إلى طبيب المخ والأعصاب، لأنها علامات تحذيرية على وجود خطر.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز الأعراض الخطيرة التي تكشف وجود مشكلة صحية في الدماغ ما يلي :

1- الإصابة بالصداع.

2- آلام الرأس التي تزداد حدتها مع الوقت.

3- عدم وضوح الرؤية.

4- زغللة العين.

5- الغثيان المؤلم.

6- القيء.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن تلك الأعراض غالبًا ما تكشف مشكلة خطيرة في المخ، تعرف باسم ارتفاع ضغط المخ،وهو يعتبر من الأمراض النادرة، الذي ينتج عن زيادة الضغط في الفراغ الممتلئ بالسائل النخاعي المحيط بالدماغ والنخاع الشوكي.

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