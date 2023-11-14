ما تفسير رؤية المتوفى يبكي بالمنام.. إليك سر ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عن تفسر رؤية المتوفى يبكي في المنام، وما دلالة ذلك، وتأثيره على الرائي.

لذا توضح الدكتورة صوفيا زاده هذا التفسير، خلال برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة صدى البلد 2.

وقالت زادة: "رؤية المتوفى يبكي في المنام له أكثر من دلالة، ويختلف ذلك على مدى تعلقه بالرائي".

وأضافت: "إذا ظهر المتوفى وهو يبكي بدون صوت، دل ذلك على أن الرائي يتعلق بالميت بشكل كبير وتربطهم حالة شديدة من الحب وشدة الحزن على الفراق بينهم".

وواصلت: "أما إذا رأى الرائي المتوفى يبكي بحرقة وصوت عال دل ذلك على أن المتوفى يحتاج إلى الدعاء، وهناك ديون عليه بالدنيا يجب أن تسدد".

واختتمت: "شدة البكاء دلالة على كثرة الألم والعذاب الذي يناله المتوفى في الآخرة نتيجة أشياء وأحمال متعلقة بدار الدنيا لم تسد عنه، لذا يجب سد ديونه وإخراج الصدقات وكثرة الدعوات للمميت في تلك الحالة".

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